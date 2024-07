Non finiremo di stupire Mei ci ha preso gusto | | Punto a otto medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Alla sua seconda Olimpiade da presidente dell’atletica italiana dopo Tokio 2021 chiusa con 40azzurre e cinque ori nell’atletica, Stefano Mei a cinque giorni dalla cerimonia inaugurale di venerdì 26, fa le carte alla spedizione italiana in vista dei Giochi di Parigi. Presidente cosa si aspetta dalle gare di Parigi dopo le esaltanti giornate di Tokyo e degli Europei di Roma? "Mi aspetto che i nostri ragazzi e le nostre ragazze continuino a sorprenderci e ad esaltarci. In tempi non sospetti ho già detto che secondo me potremo tornare a casa con un numero dicomfra le sei e le, bottino non da poco nello sport più difficile dell’Olimpiade come l’atletica che presenterà a Parigi la bellezza di 211 paesi in gara".