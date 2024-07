Matteo Berrettini ha guadagnato 32 posizioni nel ranking ATP! Superato Sonego Cobolli ad un soffio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)può sorridere. Dopo la bella prova nel secondo turno di Wimbledon contro Jannik Sinner, il tennista romano si è subito rimesso in gioco per affrontare il torneo di Gstaad. Un ATP250 nel cuore di, visti l’affermazione di sei anni fa e il raggiungimento della Finale per la terza volta, ricordando quella del 2022 persa contro il norvegese Casper Ruud.non ha vinto, ma ha dominato contro il francese Quentin Halys, spazzato via in 61? di gioco con il punteggio di 6-3 6-1. Una vittoria chiara, la nona nel massimo circuito internazionale per lui e la seconda di quest’anno dopo quella sulla terra rossa di Marrakech (Marocco). Mattone tritato, dunque, che ha portato bene all’azzurro, tenuto conto della superficie di gioco in Svizzera. Un risultato importante anche per la classifica mondiale di