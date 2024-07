Malpensa tassista prende a bastonate un conducente Ncc

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024) Milano, 21 lugli0 2024- UnNcc è stato aggredito ada unall’aeroporto di Milano-. A raccontare l’episodio, avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi del Terminal 1, è ‘Il Giorno’. All’origine ci sarebbero un “sorpasso azzardato e i gestacci a distanza tra una corsia e l’altra”. “È sceso dalla macchina armato di bastone e mi ha aggredito – ha riferito l’autista Ncc al quotidiano -. Sono riuscito a evitare le prime mazzate: sono un istruttore di arti marziali, so come difendermi. Nel movimento, però, ho perso gli occhiali: appena mi sono chinato per raccoglierli, mi ha colpito alla testa. Mi sono alzato e gli ho detto ‘sei matto’. Poi ho visto il sangue che colava sul collo e sulla camicia“. Quanto al bastone, aggiunge, “l’ha fatto sparire, l’avrà passato ai suoi colleghi.