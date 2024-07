LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Borromini splendido argento nei 3000!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44:OOOOOO. Con un gran finale l’azzurro agguanta il secondo gradino del podio, arrendendosi solo al serbo Catovic che vince in 8’07?03.chide in 8’09?01 che è il nuovo record personale. Bronzo per lo svedese Grahn con 8’11?71. 13mo l’altro azzurro Coppola con 8’34?05 11.41: a due giri dalla fine azione decisa di Bernard e Clonowski, quartostaccato dal duo di testa 11.39: dopo 1km coppola enelle prime posizioni del gruppo 11.36:subito nelle prime posizioni 11.30 Tra 5 minuti il via deiuomini con due azzurri, Vittore Simoneche è tra i favoriti per la vittoria e Marco Coppola che proverà a stupire 11.25: La lituana Fiodorovaite si inserisce in seconda posizione nel lungo con 6.23 quando si sta per completare la quarta rotazione 11.15: La svedese Olsson con 6.