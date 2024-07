L’interrogativo che fa discutere Kouame si gioca la ’riconferma’ La cessione può allontanarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) C’è un solotore, tra quelli inizialmente considerati "border line", che può vantarsi di aver instillato nella testa di Palladino più di un dubbio circa l’opportunità della sua. Il riferimento va a Christian, che con la doppietta di venerdì e un ritiro svolto alla perfezione adesso sente di potersire ancora le sue carte a Firenze. Da un lato c’è una questione contrattuale da risolvere (l’accordo con la Fiorentina scade nel 2025), dall’altro però resta da capire quanto sia facile per il club reperire sul mercato un sostituto di Kean che si faccia trovare pronto all’uso e sia disposto a recitare il ruolo di chioccia. Union Berlino e Maiorca - le società che hanno preso informazioni su- dovranno aspettare: per il campione d’Africa non è detta l’ultima parola.