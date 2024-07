Joe Biden si ritira dalla corsa alle prossime elezioni presidenziali di novembre

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 21 luglio 2024) «È stato il più grande onore della mia vita servire il Paese come vostro presidente, e anche se era mia intenzione lavorare per essere rieletto, credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese, dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato». Così Joe19,46 ora italiana, ha comunicato la sua rinuncia con la lettera di dimissionicandidaturadi. Nel testo,ribadisce gli obiettivi che è orgoglioso di avere raggiunto. Cita gli investimenti importanti fatti per ricostruire l’economia della nazione e portarla dov’è oggi, in una posizione di grande e inscalfibile potenza.