Il mercato Settimana di arrivi Viti e Colombo i prossimi ’colpi’

(Di domenica 21 luglio 2024) Accelera la campagna acquisti dell’Empoli, che dopo gli annunci del giovane attaccante Sebastiano Esposito e del portiere colombiano Devis Vasquez (rispettivamente in prestito con diritto di riscatto da Inter e Milan) aprirà la prossimacon gli annunci di un altro attaccante, coetaneo di Esposito, Lorenzoe di un difensore centrale, Mattia. Chiuse le due trattative con Milan e Nizza, anche in questo caso con la formula del prestito con diritto di riscatto, resta solo da attendere ancora qualche giorno per espletare gli ultimi passaggi burocratici e depositare i relativi documenti in lega.ed Esposito sono potenzialmente due titolari dell’attacco con, al momento, Gyasi a completare il tridente (ben avviata però pure la trattativa che porterebbe in azzurro l’honduregno Rigoberto Rivas) e Caputo e Shpendi pronti a dare il proprio contributo dalla panchina.