CdS – Laurienté alla Lazio ci siamo | tutte le cifre dell’affare

2024-07-21 10:59:40 Arrivano conferme dal Corriere: Lazio appende le sue nuove ambizioni alle ali. Ha glorificato Zaccagni con la "10", scommette su Tchaouna, può adattare Noslin, ci ha provato per Greenwood, si è lanciata su, vuole vendere Isaksen, deve tenersi Pedro fino al 2025. Destrutturare e ristrutturare l'attacco, è stato il piano principale del mercato. Le coppie d'ali sono fatte, ne sarà aggiunta una in più. Isaksen è in vendita, al di là del fatto che il nuovo arrivo sia o non sia legato alla sua partenza, ci sarà un altro innesto. Lazio, Laurentié è l'obiettivo Rapido d'ali e di piedi è Armand, il francese del Sassuolo. Lo è stato nella prima stagione, chiusa con 7 gol e 6 assist. Meno nell'ultima pur avendo firmato 5 gol e 6 assist. Numeri comparabili, non troppo le prestazioni.