Sardegna | si schianta con l’auto contro un muro muore a 22 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024)guidata dal giovane sarebbe letteralmente volata fuori strada per poirsi sulla recinzione di una concessionaria di Thiesi. Avrebbe perso illlo della sua auto – questo pomeriggio intorno alle 15 – per poi uscire fuori strada ersiildi una recinzione di una concessionaria, proprio alle porte di Thiesi. Francesco Pintore, 22, residente a Borutta, è morto praticamente sul colpo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e anche l’elisoccorso, purtroppo inutilmente. Ora sarà compito dei militari dell’Arma ricostruire la dinamica dello schianto mortale. Le indagini sono in corso. L'articolo: siconuna 22proviene da Dayitalianews.