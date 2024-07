Salerno risanamento costoni Giovi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati completati i primi interventi didelle ripe limitrofe ai tratti di strade diBottiglieri,San Nicola eSan Bartolomeo. In seguito agli eventi meteo eccezionali del 21 e 22 dicembre 2019, alcune pareti rocciose risultavano pericolanti e per questo motivo il sindaco di, Vincenzo Napoli, sulla base delle ricognizioni territoriali post evento, trasmise alla Regione Campania una tabella relativa agli interventi da effettuare. I lavori, finanziati dalla Regione Campania, riguardano, nello specifico, ildelle ripe limitrofe ai tratti delle strade di, in quanto rientranti tra le opere per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all’evento.