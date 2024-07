Nella leadership l’intelligenza artificiale può migliorarci ma non sostituirci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), come ho già detto qualche mese fa, non è il demonio. Dipende da come la si approccia, lo conferma la storia della umanità. Gli esseri umani, infatti, sono sempre stati più bravi a inventare strumenti che cambiano il nostro modo di vivere e lavorare che ad adattarsi ai grandi cambiamenti che questi determinano. Consideriamo per un momento come Internet ci abbia dato accesso istantaneo a una marea di informazioni, rendendoci però più distratti, o come i social media ci abbiano permesso di essere più connessi che mai, ma possano anche alienarci o isolarci. Allo stesso modo, l’IA ha il potenziale per migliorare l’esperienza umana del lavoro, ma potrebbe pure condurci in una realtà lavorativa automatizzata, robotica, opprimente e poco stimolante.