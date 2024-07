Napoli | notte di controlli a Bagnoli e Posillipo sequestrati 400 chili di alimenti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024)dinei quarieri di. Accessi in esercizi commerciali:400die sanzioni per oltre 20mila euro Nottata diinterforze ae aper i carabinieri della compagniaimpegnati con i militari della guardia di finanza, con il personale dell’ispettorato del lavoro, con il dipartimento di prevenzione asl1 e con la polizia municipale. Controllati 11 locali da ballo ed esercizi commerciali: 4 le attività di ristorazione sospese con sanzioni per circa 23mila euro e 400dinon tracciati o in cattivo stato di conservazioneanche al codice della strada e ai soliti furbetti della ztl. Denunciate 2 persone sorprese alla guida di moto con patente revocata e 2 ragazzi che attraversano il varco di Nisida con la targa coperta da nastro adesivo.