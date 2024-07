Modà il dramma di Kekko | Devo capire se potrò continuare a fare musica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024) “Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa”. Comincia così iltico post sui social di. Il frontman deiha voluto rivolgersi a cuore aperto ai suoi fan per spiegare il difficile momento che sta attraversando. “Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo Sansiro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita”, scrive. “Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglioad esserlo”, continua. “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario perse in futuroriprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla”, ammetta con la massima schiettezza.