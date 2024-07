LIVE – Milan-Rapid Vienna amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Alle 17:30 di oggi, sabato 20 luglio, ilsfiderà ilpresso l’Allianz Stadion di Hütteldorf. Si tratta del primo testdella squadra di Paulo Fonseca, l’ultimo prima della tournée statunitense, che vedrà i rossoneri scendere in campo in tre occasioni. Prima però c’è ilda sfidare e il tecnico portoghese è pronto a sperimentare i primi meccanismi di gioco, aspettando i nazionali, su tutti Alvaro Morata, ufficializzato nella giornata di ieri e ancora in vacanza dopo la vittoria degli Europei con la Spagna. Per ora l’obiettivo è quello di focalizzarsi sulla crescita dei calciatori a disposizione. I big non mancano: da Calabria ad Adli, passando per Chukwueze, Loftus Cheek, Bennacer e Thiaw. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 17:30.