Lisi Anorc | Down non da attacco hacker ma qualificabile come violazione dati

(Di sabato 20 luglio 2024)): ” C’è stata una falla di un software di cybersicurezza, un errore di configurazione non aggiornato correttamente, quindi generando interruzione servizi” Roma, 19 lug. – Ildei sistemi Microsoft, che ha creato disagi al mondo intero, “non è causato da un, ma da una falla di un software di cybersicurezza e, nello specifico, da un errore di configurazione che non si è aggiornato correttamente, generando interruzioni di servizi“. Lo ha dichiarato l’avvocato Andrea, presidente diProfessioni ed esperto in diritto dell’informatica e privacy, spiegando che “questo episodio èunadi(data breach, ndr).