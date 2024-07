La Fiumicino Tributi ottiene certificazione di qualità ISO 9001

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Laha ottenuto laISOrelativa all’erogazione dei servizi di gestione e controllo delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di imposte di competenza delle amministrazioni locali ed altre inerenti la fiscalità locale. L’importante riconoscimento è stato ottenuto anche per il servizio di supporto amministrativo di back office per la gestione delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale, inclusa la postalizzazione e relativo ricevimento al pubblico. “La, con questo risultato, certifica gli elevati standard internazionali diraggiunti nelle procedure, nei processi e in un sistema di gestione aziendale innovativo e sempre più attento e accurato – dichiara il Sindaco di, Mario Baccini -.