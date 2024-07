Il nuovo stadio di Empoli ne parlano Solinas e Lotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Il progetto delal centro del dibattito, dentro e Fuori il palazzo. Domenica 21 luglio alle 21.15 sul palco del Green Bar, al’interno del Parco di Serravalle, Clebs.it organizza un incontro pubblico per parlare dellodi. L’occasione è il libro di Sandro“Stadi d’Italia. La storia del calcio italiano attraverso i suoi templi” al cui interno c’è un capitolo dedicato proprio all’impianto sportivo empolese. A dialogare con l’autore ci sarà il senior Advisor dell’calcio Luca, ex ministro dello sport e anche artefice della recente presentazione del progetto di rifacimento del “Carlo Castellani”, per affrontare il tema tra passato, presente e futuro. Sulprogetto delloempolese, infatti, partirà a breve un percorso partecipato che coinvolgerà soprattutto gli abitanti della zona di Serravalle.