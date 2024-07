Il miracolo delle feste di giovani non tatuati e in giacca e cravatta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Si prega di non generalizzare, di informarsi meglio, di vincere la pigrizia degli stereotipi, di non credere che tutti isianoe trappizzati. In questo periodo ho conosciuto ventenni e trentenni che non c’entrano nulla con quella inguardabile immagine, con quella inascoltabile colonna sonora. Che partecipano abitualmente anera, uomini in smoking e donne in lungo negli antichi palazzivecchie capitali italiane, da Torino a Palermo, o aromane, nei circoli, senza smoking ma inanche d’estate. Incredibile, lo so, ma vero. Ci sono ragazze che di J-Ax e Fabri Fibra potrebbero essere tranquillamente figlie e tuttavia sanno ballare il valzer, indossano calze e gioielli, vantano pelle immacolata. Il mondo è bello perchè è vario e loro sono più belle perchè non standardizzate. Dio perpetui ildi questidifferenti.