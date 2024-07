I condizionatori arrancano Corte d’appello in ’crisi’ | Comprare quelli portatili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Non solo i lavoratori che operano all’aperto soffrono tremendamente il caldo di questi giorni. Anche chi sta al chiuso arriva al punto di non sopportare il calore, soprattutto se l’impianto di condizionamento è in tilt da diverso tempo. E così ieri ladi Perugia, facendo ricorso ad una procedura di emergenza, ha acquistato deidopo che giovedì alcuni dipendenti, che hanno la loro postazione di lavoro al terzo piano del palazzo del Capitano del Popolo, hanno fatto presente il cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento (ormai da un anno, ndr) e la situazione di disagio che stanno affrontando per le elevate temperature registrate negli ultimi giorni. Il tutto anche perché è stata effettuata la rimozione delle persiane.