Fumo e fiamme in mezzo alle case | Tanta paura ho cercato di aiutare

(Di sabato 20 luglio 2024) Prima il, poi le grida:"Aiuto, aiuto, aiuto". Sono stati attimi diquelli vissuti ieri pomeriggio, poco prima delle 17, in via Michelangiolo a Poggio a Caiano dove è scoppiato un incendio all’interno di una ditta a conduzione cinese, in uno stanzone che si trova sotto una casa, una specie di terratetto. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno notato iluscire dallo stanzone. "Ho sentito le grida provenire dalla strada – dice un residente che ha la propria attività vicino alla ditta cinese – Mi sono subito precipitato fuori e ho notato anche io ilnero che usciva dalla casa accanto". I vicini hanno subitortato i vigili del fuoco. In poco tempo tempo sono arrivate diverse squadre dei pompieri, oltre ai carabinieri e a un’ambulanza del 118 inviata in via precauzionale. E’ arrivato anche il sindaco Riccardo Palandri.