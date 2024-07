F1 Lewis Hamilton | Con il caldo non diamo il nostro massimo Oggi la macchina poteva fare di più

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)cerca di non perdersi d’animo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, laddove un anno fa aveva conquistato la partenza al palo, il “Re Nero”ha faticato molto più del previsto, con una Mercedes meno prestazionale rispetto a quanto si attendeva il futuro ferrarista. Come sono andate le cose nel sabato magiaro? La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta pera 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678.