Crolla ponte dopo le forti piogge | 11 morti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 luglio 2024) Social.le: 11. Per “cambiamenti climatici” si intendono le variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Queste variazioni possono avvenire in maniera naturale; tuttavia, a partire dal 19° secolo, le attività umane sono state il fattore principale all’origine dei cambiamenti climatici, imputabili essenzialmente alla combustione di combustibili fossili che produce gas che trattengono il calore. Il cambiamento climatico è sempre più evidente attraverso le tragedie che avvengo a causa delleo della siccità. In queste ore unto, causando 11. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolole: 11proviene da TvZap.