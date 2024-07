Codevilla cade dal tetto mentre lavora in cantiere edile | morto 55enne di Voghera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)(Pavia), 20 luglio 2024 - E' caduto dalin un. Un uomo di 55 anni, imprenditoredi, ènella prima mattina di oggi, sabato 20 luglio, a. I soccorsi sanitari di Areu sono scattati poco dopo le 6.30 per la riferita caduta al suolo, inviando sul posto in codice rosso non solo ambulanza e auto medica con rianimatore a bordo ma anche l'elisoccorso fatto decollare da Como. Ilsi trova lungo la Sp1 Bressana-Salice, un capannone nel tratto che nel territorio comunale diprende il nome di via Strada Nuova. Per ilsoccorso non c'era purtroppo più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di, e gli ispettori di Ats competenti per gli incidenti nei luoghi di lavoro.