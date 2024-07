Cina | boom servizio treno merci a noleggio per auto complete a Chengdu

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 lug – (Xinhua) –, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, ha assistito ieri alla partenza dal Porto ferroviario internazionale didel 151esimodel China-Europe Railway Express di quest’anno per l’esportazione di veicoli completi. Secondo i dati della dogana di, il porto ferroviario ha gestito importazioni ed esportazioni di veicoli completi per un totale di 30.000 unita’ nella prima meta’ dell’anno, con un aumento del 66,5% su base annua. Sono stati importati un totale di 3.059 veicoli completi e ne sono stati esportati 27.000. Li Qingwen, dirigente dellaPan Asia International Transportation Agent Co., Ltd., ha dichiarato che il volume di esportazione di veicoli dell’azienda e’ aumentato di circa il 20% su base annua nei primi sei mesi, beneficiando del canale di esportazione ferroviario.