Calciomercato il Barcellona insiste per Dani Olmo e Nico Williams

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) La Spagna campione d’Europa ha stregato Joan Laporta, presidente del, che appare determinato a portare in Catalogna alcuni dei protagonisti di Euro 2024. Il nome principale è quello di, il cui agente ha già incontrato il ds delDeco. Nonostante i problemi legati al bilancio del fair play finanziario, i blaugrana sono convinti di poter pagare la clausola da 58 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, invece – riporta Mundo Deportivo – la proposta potrebbe essere simile a quella di Lewandowski e Gundogan: due anni a cifre contenute e poi un aumento significativo nel terzo. L’altro giocatore nel mirino del: anche nel suo caso sarà necessario pagare la clausola rescissoria, pari a 60 milioni di euro, per prelevarlo dal Lipsia. I catalani sarebbero disposti ad offrirgli un contratto di sei anni.