Bovisio Masciago volo di tre metri da una gru | operaio in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)(Monza), 20 luglio 2024 – Non è in pericolo di vita, ma se l'è vista veramente brutta undi 43 anni che nel tardo pomeriggio di venerdì è rimasto vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro in Brianza. Undall'altezza di circa tre, mentre era operativo nel cantiere edile di via Zari dove è in corso la realizzazione di un nuovo istituto scolastico voluto dall'Amministrazione comunale. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe caduto da una gru, per cause ancora da accertare, per fortuna, quando si trovava non troppo lontana dal piano. Appena avvenuto il, alcuni colleghi lo hanno soccorso e hanno lanciato l'allarme. Sul posto si sono fiondate una auto medica e una ambulanza.