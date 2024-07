A Montecitorio si risparmia | spese di funzionamento ridotte di 10 milioni rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024)di, nel 2024al, di circa 10di euro, avanzo di amministrazione di 315,1di euro alla fine del triennio 2024-2026, diminuzione della spesa del personale dipendente e di beni e servizi, conferma delle misure per il contenimento dei costi per i deputati. Sono alcuni degli elementi che caratterizzano il conto consuntivoe il bilancio preventivo 2024-2026 da lunedì in discussione in Aula alla Camera dei deputati. Nel dettaglio, la spesa di, ovvero la spesa complessiva della Camera al netto delleprevidenziali, è inferioreall’anno precedente:. Se nelè stata pari a 526,7di euro, nel 2024 si riduce di oltre 10, scendendo a 516,3di euro.