Vasquez avanza di nuovo per l’Inter dopo Cabal! Ma concorrenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)del Genoa torna fra i nomi valutati per la difesa delche è saltatoda oggi ufficiale alla Juventus. Sul difensore messicano ci sono però anche altre squadre, come si dice in patria. RILANCIO POSSIBILE – Con Juanche nelle scorse ore è diventato ufficialmente ungiocatore della Juventus,deve trovare un altro difensore per chiudere il cerchio. Si è parlato degli svincolati Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, ma nelle scorse settimane (prima di questi tre) c’era anche Johandel Genoa. E proprio il difensore messicano torna d’attualità oggi, visto che c’è da individuare il profilo giusto.torna fra le possibilità per: laIL POST-– Daniel Reyes Villasenor, giornalista di TNT Sports in Messico, ha novità su questa pista.