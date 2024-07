Uccide il figlio di 6 anni esce in strada e minaccia i passanti con un’ascia | 33enne terrorizza il centro della città

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una donna di 33è accusata di aver ucciso ildi 6nel loro appartamento usando. Ha confessato il crimine durante l’interrogatorio di giovedì, ha raccontato l’omicidio nei dettagli, ma non è riuscita a condividere il movente che l’ha spinta a far un gesto così estremo e terribile. “Quello che ci è successo è un disastro”, ha detto il nonnopiccola vittima in un’intervista. L’uomo ha descritto il nipotino come un bambino sempre sorridente. “Era molto atletico e si allenava nel judo. Suo padre era il suo migliore amico, giocava con lui dopo il lavoro”. Mercoledì il tribunale di Tel Aviv ha rinviato la madre in custodia cautelare e ha ordinato il suo ricovero in un reparto psichiatrico per verificare se fosse idonea a rimanere in detenzione. >> “Amore di mamma”.