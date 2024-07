Softball l’Italia valeva una medaglia ai Mondiali Mancata concretezza nei momenti decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)poteva arrivare a giocarsi una clamorosaaidi? Sì, e non è un’esagerazione. Un po’ per il format di questo biennio, un po’ per il livello mostrato dalla Nazionale guidata da Federico Pizzolini, è apparso chiaro come le azzurre avessero trovato una determinazione molto importante per cercare di raccogliere un obiettivo che avrebbe potuto portare là, su quel gradino più basso del podio che sarebbe stato forse il massimo possibile. Questo anche perché, chiaramente, è difficile per chiunque fare i conti con USA e Giappone. La squadra azzurra è stata, letteralmente, a un inning dal farcela. A un unico inning, anzi a una parte bassa dal battere il Canada e giocare il Super Round, che avrebbe garantito tre giorni di fondatissime speranze di arrivare, magari, a una finale 3°-4° posto che avrebbe potuto vedere coinvolta la squadra dei Paesi Bassi.