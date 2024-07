Perché proprio io al Grande Fratello L’annuncio mentre Alfonso ingaggia i concorrenti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 19 luglio 2024)milioni di telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso grazie all’ultima avvincente, e delirante, puntata di Temptation Island un chiacchierato ex protagonista del programma della tentazione sembra potrebbe far parte del2024. Peccato sia criticato per la rottura con la storica fidanzata. Il pubblico vorrà dargli una seconda possibilità. L’ex fidanzata di Temptation Island aveva tradito per sua stessa ammissione più volta la fidanzata, che comunque lo aveva infine perdonato preferendolo al trono di Uomini e Donne che Maria le aveva proposto e con insistenza. Oggi lui parla del2024. “Ho letto tanti commenti e tanti articoli che sostengono io abbia tradito Francesca. Non è così. Non c’è stato nessun tradimento. Con Francesca ci siamo lasciati già da un po’, non è una settimana, quindi non ho tradito nessuno.