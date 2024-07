Omicidio di Thomas | La Nonna Dura Contro Giornali e Giornalisti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Pescara - In una toccante dichiarazione pubblica, Olga Cipriani,di CristopherLuciani, il sedicenne ucciso il 23 giugno scorso al Parco Baden Powell di Pescara, ha difeso con forza sua figlia dalle accuse di abbandono. "Mia figlia non ha mai abbandonato Cristopher," ha affermato Olga. "Aveva solo 18 anni quando è rimasta incinta e, nonostante stesse terminando gli studi, ha deciso di tenere il bambino." Olga ha spiegato le difficoltà affrontate dalla figlia come ragazza madre, sottolineando che la scelta di trasferirsi in Germania per lavorare è stata dettata dalla necessità, sapendo che il piccolo Cristopher sarebbe stato accudito amorevolmente dai nonni. "Ora mia figlia sta male," ha aggiunto, "e per questo motivo non ha potuto partecipare al funerale. È ricoverata e le sue condizioni sono peggiorate dopo la morte di Cristopher.