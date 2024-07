Non mi funziona la carta torno dopo | caccia al maratoneta del pranzo a scrocco nei ristoranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bellinzago Lombardo (Milano) - Unal ristorante a prezzo modesto, poi la scusa: "non milapiù tardi", e si dilegua nel nulla. Sarebbero già parecchi, almeno una quindicina se non di più, i "colpi" messi a segno da un (ancora per poco) anonimodelche nelle scorse settimane è entrato in azione in, trattorie e snack bar di un'area allargata, dalla Martesana ai confini della Brianza. L'identità dello sconosciuto, un uomo di mezza età residente in altra zona e 'trasfertista' per i pranzi, sarebbe stata già ricostruita dai Carabinieri grazie alle segnalazioni e testimonianze degli esercenti beffati. Per una formale denuncia occorrono però le querele di parte, per ora, a quanto risulterebbe, pervenute con il contagocce. La tecnica impiegata, più o meno, sempre la stessa.