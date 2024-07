Ma quale Italia isolata ? Perché il no di Giorgia Meloni a von der Leyen è salutare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il copione è prevedibile, oggi i giornali della sinistra faranno i titoli sul no dia Von dere diranno che «l'». In realtà siamo solo all'inizio di una partita dove il bis di Ursula è cominciato malissimo: con 50 voti in meno rispetto alla sua maggioranza, un esercito di franchi tiratori e l'imbarcadèro ursulista affollato dalla rumorosa presenza dei Verdi, una piaga biblica, come racconta Daniele Capezzone. Il bis di Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo e Von deralla guida della Commissione per Libero era motivo più che sufficiente per non votare a favore, quando una legislatura parte con la stessa compagnia che non ha brillato sulla scena, c'è qualcosa di profondamente sbagliato nella scelta, nel metodo e nel merito.