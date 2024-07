Le reazioni dei partiti italiani alla riconferma di Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come tutti si aspettavano,von derè stata incoronata di nuovoguida della Commissione. Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, le ha dato un’ampia fiducia spianandole la strada per altri cinque anni al Berlaymont, il palazzo di Bruxelles dove ha sede l’esecutivo comunitario. È la terza volta che un presidente della Commissione fa il bis: prima era successo al socialista Jacques Delors (che di mandati in realtà ne ha fatti tre, dal 1985 al 1995) e al popolare José Manuel Barroso (2004 e 2009). Non senza una certa ironia, il numero di voti favorevoli raccolti dpresidente in pectore è stato di quattrocentuno, esattamente gli stessi che vengono dsomma dei tre gruppi che sostengono ufficialmente la “piattaforma” della sua maggioranza: i Popolari (Ppe) di centro-destra, i Socialisti (S&D) di centro-sinistra e i liberali di Renew Europe.