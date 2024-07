La Corte dell’Aja | Gli insediamenti di Israele in Cisgiordania sono illegali Protesta Netanyahu

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’occupazione dei territori palestinesi da parte diè «illegale», secondo ainternazionale di giustizia dell’Onu. Lasi è espressa oggi 19 luglio con una «opinione» se «l’occupazione israeliana dellasia legale o se il controllo israeliano sullae su Gerusalemme Est costituisca un’annessione permanente illegale». Il parere dellanon è «vincolante» e non forzerà la mano a, ma potrebbe spingere ad emettere nuove sanzioni controda parte della Comunità internazionale. La reazione diil premier israeliano Benjamin, secondo il quale «il popolo ebraico non è conquistatore nella propria terra, né nella nostra eterna capitale Gerusalemme, né nella terra dei nostri antenati in Giudea e Samaria».