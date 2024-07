Ivan Basso e Seiko Eccellenze in campo e traguardi condivisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’ex ciclista(nella foto), classe 1977 entra a far parte della community degli appassionati diin qualità di Friend of the Brand e sceglie di indossare due segnatempo della casa giapponese per gli allenamenti. "Il suo ingresso nella famiglia deiLovers – ha dichiarato Filippo Nembrini, direttore diItalia – è un’entusiasmante unione di passioni. Ci siamo trovati da subito, in una corrispondenza di valori e ambizioni. Condividiamo il motto Keep Going Forward della collezione Prospex, un richiamo costante al miglioramento, che sia sulle strade del ciclismo o nei nostripersonali e professionali". Nel ciclismo, ogni pedalata è un’armoniosa danza tra l’atleta e la sua bicicletta, raffinato strumento di meccanica e precisione.