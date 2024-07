Insetto forbice perché si trova in casa e come eliminarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Estate o inverno che sia, è davvero difficile proteggere ladagli insetti: quelli più piccini riescono ad intrufolarsi ovunque, persino “ignorando” le zanzariere installate alle finestre. È il caso dell’, di piccole dimensioni e dall’aspetto piuttosto curioso, che lo rende facilmente riconoscibile. Sebbene sia innocuo e non trasmetta alcuna malattia, si ciba delle piante (anche quelle da interno) e talvolta si infila persino in dispensa.sbarazzarsi dell’? Ci sono alcuni rimedi naturali davvero molto efficaci, scopriamoli insieme. Cos’è l’L’(Forficula auricularia) è molto diffuso in Europa, dove è conosciuto con diversi nomi: forbicina,tta, forficola o addiritturadell’orecchio – per via dell’antica credenza che potesse infilarsi all’interno del padiglione auricolare dell’uomo e nidificarvi.