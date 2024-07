In carcere con la droga per il figlio detenuto arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue 60enni, genitori di undeldi Napoli-Poggioreale, sono statiprima dei colloqui perché trovati in possesso di hashish, cocaina e Lsd. A incastrare la coppia sono stati gli agenti della Polizia Penitenziaria e soprattutto i cani antiche hanno fiutato la presenza di 100 grammi di hashish, 24 di cocaina e anche 3 poltiglie di polverina di LSD. Per il consigliere nazionale CON.SI.PE ex commissario Vincenzo Santoriello, “durante questo periodo le criticità organizzative del personale di Polizia Penitenziaria si acuiscono a causa dei piani ferie estive in atto, viste le ataviche carenze di organico, ma ciò non significa porte aperte alla criminalità, anzi la sicurezza non può essere messa in discussione”. Per il vicepresidente CON.SI.PE.