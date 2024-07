Imparare la calligrafia cinese Workshop divulgativo a San Giovanni Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Come si scrivono i caratteri cinesi e quali sono le origini della scrittura e della? L’affascinante mondo della scritturasarà il tema del “di”, evento gratuito e aperto a tutti che si terrà il 6 agosto a San Giovani(Arezzo). Le iscrizioni, che sono aperte fino al 4 agosto, si possono effettuare online: https://docs.google.com/forms/d/1o0pL-Q9GxYhFhcB4nhg1pClNZllcSUUeg6E9v5Tsyy0/edit#settings L’appuntamento è in programma alle ore 11 al Centro di GeoTecnologie, in via Vetri Vecchi 34. Durante ilteorico-pratico saranno approfonditi gli aspetti storici ed artistici legati alla nascita della scrittura e dellain Cina. Inoltre, si imparerà ad usare inchiostro, pennello e carta per realizzare semplici caratteri cinesi.