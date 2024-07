Il nuovo ponte che divide La bocciatura dai sindaci | | No a un solo collegamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) PADERNO D’ADDA Gli automobilisti in transito raddoppieranno, forse triplicheranno. I camionisti che invaderanno le strade del paese invece saranno più di 2.100 al giorno. Inoltre dalla Soprintendenza temono che ilviadotto sfregerà irrimediabilmente la valle dell’Adda e il capolavoro di ingegneria in lizza per diventare una meraviglia del mondo. Per questo il sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio, e con lui un’altra quindicina di colleghi passati e presenti del Meratese, boccia senza appello la proposta di ununico, viario e ferroviario insieme, da affiancare al vecchioSan Michele, che nel 2030 verrà dismesso, ammesso e non concesso si faccia in tempo a costruire il rimpiazzo. "Così no – spiega il primo cittadino padernese -. Ilferroviario è prioritario e non ha alternative di collocazione, se non in prossimità del San Michele.