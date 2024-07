Glen Powell potrebbe essere il protagonista del reboot di Fuoco assassino

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,, la star di Scream Queens e Top Gun: Maverick, continua a far parlare di sé con una serie di nuovi progetti entusiasmanti. Dopo aver recitato al fianco di Sydney Sweeney nel successo cinematografico Anyone But You e nel nuovo film di Richard Linklater, Hit Man,è orasul grande schermo con Twisters, attualmente “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio della critica del 77%. Ma non finisce qui: sembra che un remake di Backdraft sia in fase di sviluppo, concomein trattative per ildi(Backdraft) Brian Grazer di Imagine Entertainment ha recentemente parlato con CNBC e ha anticipato il remake del famoso film diretto da Ron Howard nel 1991, in cui Kurt Russell e William Baldwin interpretavano due fratelli vigili dele rivali.