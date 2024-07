Fuma e beve alcolici ginnasta giapponese esclusa dalle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI - Shoko Miyata, 19 anni, capitana della squadradi ginnastica artistica, è statadalla spedizione olimpica e non parteciperà alledi Parigi per averto e bevuto. Il fatto è accaduto nel corso del collegiale della nazionale in Giappone. Nella sua carriera, Miyata ha conquistato il bronzo mondiale alla trave nel 2022 e vinto due argenti ai Campionati asiatici sempre nel 2022 a volteggio e corpo libero. La squadra femminile nipponica a Parigi sarà presente con quattro atlete anziché cinque.