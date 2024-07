Chi è il marito di Francesca Cantini di TG5 Prima Pagina? La giornalista ha figli?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cosa sappiamo della vita privata della teledel TG5? È sposata? Ha? Scopriamolo assieme Nata a Firenze nel dicembre del 1978,è ormai un volto noto del telegiornalismo italiano:professionista dal novembre del 2009, laè da ormai svariati anni un volto del telegiornale della rete ammiraglia della Mediaset, Canale 5. Dopo gli esordi tra radio e tv (gli esordi sono dietro un microfono, mentre davanti alla telecamera s’è trovata per lavolta per il canale Toscana TV), nel 2015 ha iniziato a collaborare con il TG5 per TG5 minuti, la versione flash del telegiornale in onda nel tardo pomeriggio.