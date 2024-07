Anche per il clima c' è il vaccino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) È iniziata una corsa delle startup per realizzare un siero che abbatta le emissioni di metano degli allevamenti. Un business pericoloso per esseri umani e animali. Quando si tratta di cambiamentotico, un semplicepuò essere uno strumento potente». Lo slogan proviene da una startup agro-biotech con sede a Boston. Si chiama ArkeaBio e sul mercato ha raccolto 26,5 milioni di dollari, incluso un finanziamento di 12 milioni dalla Breakthrough Energy Ventures, una società fondata da Bill Gates. L’obiettivo è sviluppare una tecnologia mRNA per ridurre le emissioni di metano delle mucche che, per la società, generano «l’equivalente di tre miliardi di tonnellate di CO2 all’anno e rappresentano il 6 per cento delle emissioni annuali di gas serra».