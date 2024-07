Alvaro Morata al Milan il primo messaggio è per Adli | Hai fatto un bellissimo gesto per me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)torna in Italia. Dopo la doppia esperienza con la Juventus, l’attaccante spagnolo – fresco vincitore di Euro2024 con la sua nazionale – vestirà la maglia del. Il retroscena più interessante, di una trattativa che andava avanti da settimane, riguarda il numero di maglia. Anziché indossare la numero 9 rimasta libera dopo l’addio di Olivier Giroud, l’ex Atletico Madrid ha scelto la 7 di Yacine. Unper nulla scontato quello del centrocampista che ha ceduto il proprio numero in favore del nuovo acquisto.è rimasto piacevolmente sorpreso e sui social ha ringraziato così il suo compagno di squadra: “Non ci conosciamo ancora ma haiunper me. Grazie, ci vediamo presto”. Non è mancata la risposta di: “Ti auguro di segnare tanti gol con questa maglia. Forza, a presto”. Inizia, così, l’avventura dial