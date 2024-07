Aeroporti e banche in tilt | ecco che cosa ha causato il down informatico in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024)chehailinilVoli cancellati,in, guasti informatici registrati in diversi continenti: ma chehailche sta mettendo in ginocchio ilintero? I problemi sarebbero principalmente due: il primo riguarderebbe Microsoft Azure, il cloud di Microsoft, mentre il secondo, ben più importante, sarebbe relativo a Crowdstrike, che avrebbe rilasciato un aggiornamento del software che ha messo in ginocchio i pc di Microsoft. Interpellato dalla Bcc, un portavoce di Microsoft ha dichiarato: “Siamo a conoscenza di un problema che interessa i dispositivi Windows a causa di un aggiornamento di una piattaforma software di una terza parte. Prevediamo una risoluzione imminente”.