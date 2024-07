Wladimiro Tallini vi ricordate l’uomo delle suonerie? Oggi cosa fa?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 18 luglio 2024)è diventato popolare nei primi anni del Duemila pubblicizzandoa pagamento sul piccolo schermo.disi occupa? Di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Michelle Comi chi è? Sapete che laurea ha e quanto guadagna? Ricordato comeè diventato famoso negli anni Duemila come “un’icona amata e odiata del piccolo schermo”. In altre parole, sponsorizzava in televisione jingle a pagamento per il cellulare. Dopo aver vissuto i suoi momenti di celebrità, che fine ha fatto? Scopriamo tutto di seguito! View this post on Instagram A post shared by Clara Maria Vercelli (@claravercelli) Etàha 50 anni: è nato a Milano il 1 gennaio 1974, sotto il segno zodiacale del Capricorno.