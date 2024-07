Venice Immersive presenterà 63 progetti da 25 paesi

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

63da 25: è stata definita la Selezione Ufficiale delle opere XR – Extended Reality dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (28 agosto – 7 settembre), della Biennale di Venezia per la sezione inaugurata nel 2017. Prima competizione di opere in Extended Reality realizzata nell'ambito di un festival internazionale, affermata sulla scena come un evento unico, la più significativa manifestazione annuale dedicata alle arti e ai media immersivi, il programma ufficiale si terrà nellaIsland (isola del Lazzaretto Vecchio), a brevissima distanza dal Lido di Venezia.