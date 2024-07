Vasari | Le Vite un' opera video di Federico Tiezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – A Sansepolcro spazio.ART&PEOPLE, situato in Via XX Settembre 106A, è lieta di annunciare che dal 12 al 20 luglio 2024 ospiterà la mostra ": Le", un'di. Questo progetto artistico, ispirato a "Lede’ più eccellenti pittori, scultori e architettori" di Giorgio, ripercorre ledi sette pittori del Medioevo e del Manierismo italiano, offrendo uno sguardo innovativo e coinvolgente su queste figure storiche fondamentali., uno dei padrini del prestigioso Kilowatt Festival 2024, ha realizzato questa-installazione con l'intento di rendere omaggio al lavoro di, esplorando in profondità lee le opere di alcuni dei più grandi artisti italiani.